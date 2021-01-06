Ekuban yine attı Trabzonspor yine kazandı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıkışını sürdürdü.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 27. dakikada golcü oyuncu Caleb Ekuban'dan geldi. Ekuban böylece son 7 haftada attığı 4 golle eski formunu tekrar yakalamaya başladığını da göstermiş oldu.



Bu sonuçla birlikte son 5 haftadaki 4. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 26 yaparken, 5 maçtır kazanamayan Göztepe 19 puanda kaldı.



Süper Lig'in 18. haftasında bay geçecek Trabzonspor sonraki haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise 18. haftada evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.