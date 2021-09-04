Emre Akbaba Alanyaspor'la anlaştı

Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatan ancak yapılan transferlerin ardından kadroda planlamasında yer bulamayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın UEFA kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana da katılmayan Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı.

MAAŞINI ALANYASPOR ÖDEYECEK

28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerin ardından tüm şartlarda anlaşma sağlandı.

Sporx’in haberine göre; Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'nın bu sezon maaşını ödeyecek ve kiralık olarak kadrosuna katacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Emre Akbaba, takımına 5 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.