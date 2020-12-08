Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından PFDK sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yardımcısı Selçuk Şahin, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildi.



TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi EMRE BELÖZOĞLU'nun 06.12.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.