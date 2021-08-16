Emre Bol, yayın sırasında kalp krizi geçirdi

Spor yorumcusu Emre Bol, tv'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı. Bol'un, kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SPOR 16.08.2021, 15:01
Emre Bol, yayın sırasında kalp krizi geçirdi

Spor yorumcusu Emre Bol, tv'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programının son dakikalarında fenalaştı, yayından ayrıldı.

Bol’a ilk müdahaleyi, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel konuk odasında yaptı.

YAYINI YARIDA KESTİ

Programın yapımcısı Ertem Şener, yayını yarıda keserek yorumcularıyla beraber Emre Bol'un yanına gitti.

Ambulansın gelmesiyle müdahale yapıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü

Spor yorumcusu Emre Bol, tv'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programının son dakikalarında fenalaştı, yayından ayrıldı.

Bol’a ilk müdahaleyi, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel konuk odasında yaptı.

YAYINI YARIDA KESTİ

Programın yapımcısı Ertem Şener, yayını yarıda keserek yorumcularıyla beraber Emre Bol'un yanına gitti.

Ambulansın gelmesiyle müdahale yapıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü

#Emre Bol #Ertem Şener #Deniz Ateş Bitnel #FIFA #spor #AksuTV #AksuTVHaber
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