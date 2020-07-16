Emre Çolak ve Semih Kaya: Boş sözleşmeye imza atarız

Transfer çalışmalarını hızlı bir giriş yaparak Olympiakos'tan Omar Elabdellaou, Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan ile anlaşmaya varan Galatasaray iki eski futbolcusu ile daha görüşmelere başladı.

TFF'nin yeni yabancı ve altyapıdan yetişen oyuncu kararının ardından yeniden yapılanmaya gitmek zorunda kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki hamle daha yapıldı.

SEMİH KAYA: MİKTARI SİZ BELİRLEYİN

Bonservisi elinde olan Semih Kaya ile görüşmelere başlayan Galatasaray, tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden söz kesti. Semih de Galatasaray ile herhangi bir ücret üzerinden konuşmayacağını ve kendisi için uygun görülecek sözleşme miktarına imza atabileceğini sarı-kırmızılı yönetime iletti.

EMRE ÇOLAK: PARASIZ PULSUZ OYNARIM

Semih Kaya'nın ardından bir hamle daha yapan Galatasaray, bu kez de Emre Çolak ile görüştü. Deportivo'dan bonservisini eline alan Çolak, sarı-kırmızılı yöneticiler ile yaptığı görüşmede, "Boş sözleşmeye imza atarım, Galatasaray benim yuvam" dedi.