Emre Kılınç'tan Galatasaray'a 4 yıllık imza!
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'a veda eden Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
SPOR 27.07.2020, 20:58
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Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un yıldızI Emre Kılınç, sözleşmesini tamamlayarak takımından ayrılmıştı.
beIN SPORTS'un son dakika duyurduğu habere göre; Galatasaray, Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
10 AĞUSTOS İMZA, 12 AĞUSTOS İDMAN
Galatasaray Kulübü, Emre Kılınç'ın transferini 10 Ağustos'ta açıklayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 12 Ağustos'taki ilk idmanda yer alacak.
Sivasspor'da bu sezon 31 resmi maçta görev alan Emre Kılınç, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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