Emre Sakçı'dan dünya rekoru
Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar 50 metre kurbağalama kategorisinde dünya rekoru kırdı.
SPOR 27.12.2021, 22:27
Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden 24 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95’lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve bu derecesiyle 12 yıllık dünya rekorunu kırmayı başardı.
BELARUSLU'DAN REKORU ALDI
Belaruslu Ilya Shymanovich’e ait 25.25’lik dünya rekorunu geliştiren Emre Sakçı, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
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