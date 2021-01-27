En kısa sürede maçlarda seyirci olmasını istiyoruz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Özdemir, VAR sistemine ilişkin, "VAR'dan memnun olan da var olmayan da ama genelde büyük bir memnuniyet var." yorumunda bulundu.

TFF Başkanı Özdemir, "En kısa zamanda TFF 1. Lig'de de VAR sistemini uygulamak için çalışmaya başlayacağız." dedi.