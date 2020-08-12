Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu!

La Liga ekiplerinden Getafe, Villarreal'in milli golcüsü Enes Ünal'ı renklerine bağladı.

Enes Ünal, La Liga'da takım değiştirdi. Milli golcü Madrid ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu.

Getafe oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyururken İspanyol basını milli futbolcunun bonservisinin 5 milyon euro olduğunu yazdı. İspanyol ekibi 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme yaptı.

Geride kalan sezonda kiralık olarak Valladolid forması giyen Enes Ünal, 37 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yapmıştı.