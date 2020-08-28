Enner Valencia Fenerbahçe'de

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Valencia, "Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak. Fenerbahçe'ye gelmem için çok sayıda mesaj atan taraftarlarımıza şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen Enner Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol attı. Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.

Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.