Erdoğan'dan ırkçılık skandalına tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG - Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Erdoğan tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism"