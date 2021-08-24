Erdoğan'dan Olimpiyat madalyası kazanan sporculara: Hedef 2023

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın bu sene Japonya'nın ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Erdoğan, "Tokyo 2020 salgın ortamında seyircisiz düzenlenen ilk olimpiyatlar olmasının yanında, Türk sporcularının elde ettiği başarılar bakımından da hafızalara kazındı" dedi.

Tokyo 2020'nin sadece madalya açısından değil, kadın sporcuların elde ettiği madalya sayısı bakımından da tarihe geçtiğini vurgulayan Erdoğan, kazanılan 13 madalyadan 5'inin kadın sporcular tarafından ülkeye getirildiğini hatırlattı.

"Busenaz kızımızın dediği gibi 'bir hayale verilen 10 yıllar' vardır. Başarı, şansın değil emeğin, inancın, mücadelenin, alından dökülen, sırttan akan terin ürünüdür" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Bunun yanında başarı, sporcusuyla hocasıyla ailesiyle okuluyla kulübüyle federasyonuyla bakanlığıyla topyekun bir iş birliğinin sonucudur.

2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz.

(Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları) Güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Özellikle arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz spor branşlarına daha fazla ağırlık vereceğiz.

Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız.

Nasıl Tokyo'da, 2016 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız."