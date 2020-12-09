Erdoğan'dan ırkçılık skandalına tepki
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG-Başakşehir maçında yardımcı antrenör Webo'ya yapılan ırkçı söylemlere tepki gösterdi.
SPOR 09.12.2020, 00:46 09.12.2020, 09:41
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG - Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.
Erdoğan tweetinde şu ifadeleri kullandı:
"Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism"
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