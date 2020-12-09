Erdoğan'dan ırkçılık skandalına tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG-Başakşehir maçında yardımcı antrenör Webo'ya yapılan ırkçı söylemlere tepki gösterdi.

SPOR 09.12.2020, 00:46 09.12.2020, 09:41
Erdoğan'dan ırkçılık skandalına tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG - Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Erdoğan tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism"

#PSG  Medipol Başakşehir maçı #Recep Tayyip Erdoğan
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