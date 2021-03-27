Erling Haaland, millilerimiz karşısında 'yok' oldu
A Milli Takımımız karşısında mücadele eden Norveç'in dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland, sahada kayıpları oynadı.
SPOR 27.03.2021, 22:33
Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın ardından Norveç'le karşılaştı.
Millilerimiz mücadeleyi baştan sona üstün götürürerek 3-0'lık skorla galibiyeti söküp aldı.
HAALAND, YOKLARI OYNADI
Karşılaşma öncesi performansı en çok merak edilen isimlerden biri Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland'dı.
Maçın başından itibaren özellikle savunmacılarımızın göz açtırmadığı golcü oyuncu, sahada adeta kayıpları oynadı.
SON ANLARDA OYUNDAN ALINDI
İsabetli şut bulamayan Norveç'te hiçbir varlık gösteremeyen Haaland, maçın bitimine doğru oyundan da alındı.
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