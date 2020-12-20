Erol Bulut'dan istifa sorusuna cevap

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK mücadelesinde hakem yönetimine tepki gösterdi.

SPOR 20.12.2020, 00:38 20.12.2020, 11:01
Erol Bulut'dan istifa sorusuna cevap

Maçın genel anlamda kontrolünün kendilerinde olduğunu ve şanssızlıkların bu maçta da gol yemelerine sebep olduğunu belirten Bulut hakemler ile VAR'ı da eleştirdi ve " Frikikten direğe oradan da Gustavo'nun dizine vurup gol oluyor. Pozisyonlarımız da var. Bugüne kadar hakemle ilgili VAR'la ilgili hiç konuşmadım. Bu ofsayt çizgilerini kim çekiyor merak ediyorum. Trabzon ve Galatasaray maçlarındaki penaltılara bakıyorum, sonra bizim maçtakine bakıyorum. Bizim pozisyonu bir değerlendirsinler." şeklinde konuştu.

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

"Savunmada 6 penaltı vermişiz. 5'i zaten gol olmuş. Avrupa'da en çok penaltı yaptıran kulübüz. Önümüzde daha çok maç var. Şu an belki insanlar 'Hocam ne anlatıyorsun?' diyecekler ama bu futbol. Tepeye çıkarak yeniden taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Başakşehir'i salı günü yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyoruz."

BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Penaltımız ve golümüz verilmedi" dedi.

Erol Bulut, taraftarların istifa beklentisi ile ilgili ise diyecek sözünün olmadığını ve bu durumdan mücadele ederek çıkacaklarını söyledi.

Kötü gidişat nedeniyle üzgün olduklarını ve çözüm üretmeye çalıştıklarını söyleyen Erol Bulut, önümüzdeki süreçte toparlanmaya çalışacaklarını belirtti.

"Penaltımız ve golümüz verilmedi"


Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün Gaziantep’e karşı mağlup olduk. Maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi ama şanslı taraf Gaziantep ekibiydi. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Bir duran toptan rakibin ayağına düşen pozisyon gol oldu. İkinci gol de penaltıdan geldi. VAR’daki ofsayt çizgisini kimin çektiğini öğrenmek istiyorum. İkinci olarak dünkü maçta verilen penaltı ile bizim maçta verilmeyen penaltı nasıl bir karar mekanizmasıdır öğrenmek istiyorum. Çünkü o pozisyonda kesinlikle penaltı var. Rakip Thiam’ın ayağına temas ediyor. O yüzden bu iki karar nasıl veriliyor gerçekten merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

"İstifa beklentisi hakkında diyecek bir şeyim yok"

Özellikle taraftarların istifa beklentisi hakkında konuşan Bulut, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 23 puanla üçüncü sıradayız. Daha 27 maçımız var. Tabi herkes hocam sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun diyecek ama biz yeni bir takımız ve çok eksiğimiz var. 17-18 yeni transferimiz var. Samatta, Perotti gibi eksiklerimiz var. O yüzden bu duruma birlikte girdik ve bu durumdan da birlikte savaşarak çıkacağız” diye konuştu.

#Erol Bulut #Fenerbahçe #istifa
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