EURO 2020'de ilk finalist İtalya

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ilk yarı final maçında, İtalya ile İspanya karşılaştı.

25. dakikada gelişen İspanya atağında ceza alanında Mikel Oyarzabal'ın pasında topla buluşan Dani Olmo'nun rakiplerinin arasından yaptığı vuruşta, kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermedi.

45. dakikada bu kez İtalya gole yaklaştı. Sol taraftan ceza alanına giren Lorenzo Insigne'nin pasıyla hareketlenen Emerson'un sert şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Oyarzabal, pasını Sergio Busquets'a aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı içinden şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

60. dakikada Federico Chiesa İtalya'yı öne geçiren golü attı. Hızlı gelişen İtalya atağında savunma arkasına atılan topa Immobile hareketlendi. Savunmadan seken top Chiesa'nın önünde kaldı. Chiesa sol çaprazdan sağ ayağı ile uzak köşeye doğru çok güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0

80. dakikada İspanya Alvaro Morata'yla beraberliği yakaladı. Olmo'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Morata, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden şık bir vuruş yaparak topu direk dibinden ağlara gönderdi. 1-1

Gol sayısını 6'ya çıkaran Morata, ülkesinin Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda en fazla gol atan futbolcusu oldu. Fernando Torres'in turnuvalarda 5 golü bulunuyor.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

İtalya'da Belotti, Bonucci, Bernardeschi ve Jorginho atışları gole çevirirken, Locatelli penaltıyı kaçırdı.

İspanya'da ise Moreno ve Alcantara penaltılarda gol sevinci yaşadı, Olmo ve Morata fileleri havalandıramadı.

Penaltı atışlarında İspanya'ya 4-2 üstünlük kuran İtalya, adını finale yazdırdı.

Turnuvanın diğer yarı final maçında bugün İngiltere ile Danimarka, Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Final mücadelesi TRT 1, TRT 4K, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.