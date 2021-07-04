EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de çeyrek final turu sona erdi. Turnuvanın favorilerinden İngiltere ve İtalya yoluna devam ederken Belçika ise yarı finale ulaşamadı. Kazananın kupanın bir ucundan tutacağı dev final öncesindeki tur olan yarı finalde eşleşmeler belli oldu.

YARI FİNALDE DEV MAÇ

İtalya ile İspanya arasında dev bir mücadeleye sahne olacak EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri şöyle:

6 Temmuz 2021/22.00: İtalya-İspanya ( Wembley Stadyumu, Londra)

7 Temmuz 2021/22.00: İngiltere- Danimarka (Wembley Stadyumu, Londra)