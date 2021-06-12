EURO 2020'de yürekler ağza geldi! Christian Eriksen'in kalbi durdu!

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, kendini taç çizgisinin yanında bir anda yere bıraktı.

Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi. Yıldız futbolcuya kalp masajı yapıldı.



Eriksen sedye ile hastaneye götürüldü. Tribünler oyuncuya alkışlarla destek olurken takım arkadaşları Eriksen'in yanı başından ayrılmadı ve onunla birlikte sahadan ayrıldı.

Christian Eriksen'den umutlandıran görüntü!

Eriksen'in sahadan sedyeyle ayrılırken ki görüntüsü:

Maç kaldığı yerden devam edecek!

UEFA, iki takımdan gelen talebin ardından karşılaşmanın kalan bölümünün bu akşam oynanacağını duyurdu.

UEFA, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İki takımın da oynama talebi üzerine, maç 21.30'da oynanacaktır. İlk yarının son 4 dakikası oynanacak ve ardından 5 dakikalık bir devre arası verilecek."