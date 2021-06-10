EURO 2020'deki tüm ülkelerin kadroları
2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ülkelerin tamamı kadrolarını açıkladı.
Geçen sene pandemi nedeniyle oynanamayan Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor.
Tüm takımların hedefi elbette şampiyonluk ancak bazı takımlar güçlü kadrolarıyla turnavanın favorileri arasında.
Şampiyonaya katılacak olan A Milli Takımımız da oynadığı futbolla göz dolduruyor.
2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ülkelerin hemen hemen tamamı kadrolarını açıkladı. İşte o kadrolar...
TÜRKİYE
Teknik Direktör Şenol Güneş, 1 Haziran'da Euro 2020'de yer alacak 26 kişilik kadroyu açıkladı.
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Mert Günok, Altay Bayındır
Savunma: Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Merih Demiral, Umut Meraş, Ozan Kabak, Mert Müldür, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu
Hücum: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu
İTALYA
Roberto Mancini kesin kadrosunu açıkladı.
Kaleciler: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Salvatore Sirigu
Savunma: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi
Orta saha: Nicolo Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Marco Verratti
Hücum: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Matteo Politano.
İSVİÇRE
Kırmızı-beyazlıların kadrosu 19 Mayıs'ta açıklandı.
Kaleciler: Yann Sommer, Jonas Omlin, Yvon Mvogo, Gregor Kobel
Savunma: Fabian Schar, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Jordan Lotomba, Becir Omeragic, Silvan Widmer, Loris Benito, Kevin Mbabu, Eray Comert
Orta saha: Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Steven Zuber, Denis Zakaria, Remo Freuler, Edimilson Fernandes, Djibril Sow
Hücum: Haris Seferovic, Admir Mehmedi, Breel Embolo, Mario Gavranovic, Ruben Vargas, Christian Fassnacht, Dan Ndoye, Andy Zeqiri.
GALLER
Galler Milli Takımı'nın Euro 2020'de mücadele edecek kadrosu açıklandı.
Kaleciler: Wayne Hennessey, Danny Ward, Adam Davies
Savunma: Chris Gunter, Ben Davies, Connor Roberts, Ethan Ampadu, Chris Mepham, Joe Rodon, James Lawrence, Neco Williams, Rhys Norrington-Davies, Ben Cabango
Orta saha: Aaron Ramsey, Joe Allen, Jonny Williams, Harry Wilson, Daniel James, David Brooks, Joe Morrell, Matt Smith, Dylan Levitt, Rubin Colwill
Hücum: Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts
BELÇİKA
Teknik Direktör Roberto Martinez, kadroyu 17 Mayıs'ta açıkladı.
Kaleciler: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels
Savunma: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne
Orta saha: Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Hans Vanaken
Hücum: Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Jeremy Doku, Leandro Trossard
DANİMARKA
49 yaşındaki genç teknik direktör Kasper Hjulmand'ın genç ve dinamik kadrosunda tanıdık isimler de yer aldı.
Kaleciler: Kasper Schmeichel, Frederik Ronnow, Jonas Lossl.
Savunma: Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Joakim Maehle, Jens Stryger Larsen, Joachim Andersen, Daniel Wass, Mathias Zanka, Nicolai Boilesen.
Orta saha: Christian Eriksen, Thomas Delaney, Pierre Emile Hojbjerg, Christian Norgaard, Mathias Jensen, Anders Christiansen.
Hücum: Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen, Jonas Wind, Kasper Dolberg, Andreas Cornelius , Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard, Robert Skov.
FİNLANDİYA
Aday kadro 19 Mayıs'ta açıklandı. Kesin kadronun 1 Haziran'da belli olması bekleniyor.
Kaleciler: Lukas Hradecky, Jesse Joronen, Anssi, Jaakkola
Savunma: Thomas Lam, Paulus Arajuuri, Jere Uronen, Juhani Ojala, Sauli Vaisanen, Nikolai Alho, Daniel O'Shaughnessy, Niko Hamalainen, Leo Vaisanen, Robert Ivanov
Orta saha: Jasin Assehnoun, Onni Valakari, Pyry Soiri, Fredrik Jensen, Joni Kauko, Glen Kamara, Rasmus Schuller, Tim Sparv
Hücum: Teemu Pukki, Lassi Lappalainen, Marcus Forss, Joel Pohjanpalo
RUSYA
Rusya 11 Mayıs'ta 30 kişilik hazırlık kadrosunu açıkladı. Sayı ilerleyen günlerde 26'ya düşürülecek.
Kaleciler: Anton Shunin, Andrey Lunyov, Yury Dyupin, Matvei Safonov
Savunma: Yuri Zhirkov, Fyodor Kudryashov, Georgi Dzhikiya, Mario Fernandes, Andrei Semyonov, Vyacheslav Karavayev, Igor Diveyev, Roman Yevgenyev, Ilya Samoshnikov
Orta saha: Aleksandr Golovin, Aleksei Ionov, Roman Zobnin, Daler Kuzyayev, Aleksei Miranchuk, Denis Cheryshev, Magomed Ozdoyev, Andrei Mostovoy, Dmitri Barinov, Daniil Fomin, Rifat Zhemaletdinov, Maksim Mukhin, Denis Makarov, Arsen Zakharyan
Hücum: Artem Dzyuba, Anton Zabolotny, Aleksandr Sobolev
AVUSTURYA
Euro 2020'de mücadele edecek kesin kadro açıklandı.
Kaleciler: Daniel Bachmann, Pavao Pervan, Alexander Schlager
Savunma: David Alaba, Aleksandar Dragovic, Marco Friedl, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Christopher Trimmel, Andreas Ulmer
Orta saha: Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Louis Schaub, Xaver Schlager, Alessandro Schopf
Hücum: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic, Karim Onisiwo
HOLLANDA
Hollanda'nın turnuvaya gidecek 26 kişilik kadrosu, ilk açıklananlardan oldu.
Kaleci: Maarten Stekelenburg (Ajax), Marco Bizot (Alkmaar), Tim Krul (Norwich City)
Defans: Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Juventus), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Jurrien Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (PSV), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)
Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)
Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Wout Weghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskova), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord).
KUZEY MAKEDONYA
Aday kadro açıklandı. Turnuva yaklaştıkça sayı azaltılacak.
Kaleciler: Stole Dimitrievski, Damjan Siskovski, Riste Jankov
Savunma: Stefan Ristovski, Visar Musliu, Egzon Bejtulai, Kire Ristevski, Gjoko Zajkov, Darko Velkovski, Ezdzan Alioski
Orta saha: Arijan Ademi, Enis Bardhi, Stefan Spirovski, Boban Nikolov, Tihomir Kostadinov, Ferhan Hasani, Eljif Elmas, Daniel Avramovski, Darko Curlinov, Marjan Radeski
Hücum: Goran Pandev, Aleksandar Trajkovski, Ivan Trickovski, Vlatko Stojanovski, Krste Velkovski, Milan Ristovski
UKRAYNA
30 Mayıs'ta 35 kişilik bir kadro açıklandı.
Kaleciler: Andriy Pyatov, Andriy Lunin, Heorhiy Bushchan, Anatoliy Trubin
Savunma: Mykola Matviyenko, Oleksandr Karavayev, Serhiy Kryvtsov, Eduard Sobol, Vitaliy Mykolenko, Bohdan Mykhaylichenko, Illya Zabarnyi, Oleksandr Tymchyk, Viktor Korniyenko, Denys Popov, Oleksandr Syrota
Orta sahalar: Andriy Yarmolenko, Yevhen Konoplyanka, Taras Stepanenko, Oleksandr Zinchenko, Ruslan Malinovskyi, Serhiy Sydorchuk, Viktor Kovalenko, Viktor Tsyhankov, Marlos, Yevhenii Makarenko, Mykola Shaparenko, Vitaliy Buyevalskyi, Oleksandrenko, Mykola Shaparenko, Vitaliy Buyevalskyi, Oleksandr Zubelykov Lyednyev, Heorhiy Sudakov
Hücum: Roman Yaremchuk, Artem Besyedin, Artem Dovbyk
HIRVATİSTAN
Euro 2020'de mücadele edecek olan kadro 17 Mayıs'ta açıklandı.
Kaleciler: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Simon Sluga
Savunma: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Domagoj Bradaric, Mile Skoric, Josko Gvardiol
Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec
Hücum: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir
ÇEKYA
Euro 2020'de Çekya formasını giyecek kadro açıklandı.
Kaleciler: Tomas Vaclik, Jiri Pavlenka, Ales Mandous
Savunma: Vladimir Coufal, Pavel Kaderabek, Ondrej Celustka, Tomas Kalas, David Zima, Jan Boril, Ales Mateju , Jakub Brabec
Orta saha: Lukas Masopust, Vladimir Darida, Tomas Soucek, Antonin Barak, Alex Kral, Tomas Holes, Petr Sevcik, Jakub Jankto, Adam Hlozek, Jakub Pesek, Michal Sadilek
Hücum: Patrik Schick, Michael Krmencik, Matej Vydra, Tomas Pekhart
İNGİLTERE
Kaleciler: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton).
Savunma: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers) ), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton).
Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United).
Hücum: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) , Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City).
İSKOÇYA
Teknik Direktör Steve Clarke, 19 Mayıs'ya kadroyu açıkladı.
Kaleciler: Craig Gordon, David Marshall, Jon McLaughlin
Savunma: Nathan Patterson, Stephen O'Donnell, Andy Robertson, Kieran Tierney, Greg Taylor, Liam Cooper, Grant Hanley, Declan Gallagher, Scott McKenna, Jack Hendry
Orta saha: Billy Gilmour, Callum McGregor, Scott McTominay, Stuart Armstrong, John McGinn, John Fleck, David Turnbull
Hücum: Che Adams, James Forrest, Ryan Christie, Ryan Fraser, Lyndon Dykes, Kevin Nisbet
POLONYA
26 kişilik kadro açıklandı.
Kaleciler: Lukasz Fabianski, Wojciech Szczesny, Lukasz Skorupski
Savunma: Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski, Pawel Dawidowicz, Kamil Glik, Michal Helik, Tomasz Kedziora, Kamil Piatkowski, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus
Orta saha: Przemysław Frankowski, Kamil Jozwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozlowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemyslaw Placheta, Piotr Zielinski
Hücum: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Swiderski, Jakub Swierczok
SLOVAKYA
Geçici kadro açıklandı ancak nihai kadro 1 Haziran'da belirlenecek.
Kaleciler: Martin Dubravka, Marek Rodak, Dusan Kuciak
Savunma: Peter Pekarik, Lubomir Satka, Denis Vavro, Milan Skriniar, Tomas Hubocan, Jakub Holubek
Orta saha: Marek Hamsik, Stanislav Lobotka, Patrik Hrosovsky, Juraj Kucka, Ondrej Duda, Robert Mak, Vladimir Weiss, Laszlo Benes, Lukas Haraslin, Tomas Suslov, Matus Bero, Erik Jirka
Hücum: Michal Duris, Robert Bozenik, David Strelec
İSPANYA
Luis Enrique, 24 Mayıs Pazartesi günü 24 oyunculu bir İspanya Euro 2020 kadrosunu açıkladı.
Kaleciler: David de Gea, Robert Sanchez, Unai Simon
Savunma: Aymeric Laporte, Jose Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta
Orta saha: Marcos Llorente, Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabian
Hücum: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Gerard Moreno, Alvaro Morata, Ferran Torres, Adama Traore, Pablo Sarabia
İSVEÇ
İsveç'in geçici kadrosu açıklandı ve Zlatan İbrahimoviç, sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.
Kaleciler: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen
Savunma: Emil Krafth, Victor Lindelof, Marcus Danielson, Martin Olsson, Ludwig Augustinsson, Pontus Jansson, Filip Helander, Mikael Lustig, Andreas Granqvist
Orta saha: Emil Forsberg, Ken Sema, Viktor Claesson, Dejan Kulusevski, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Jens-Lys Cajuste, Mattias Svanberg, Gustav Svensson
Hücum: Marcus Berg, Alexander Isak, Robin Quaison, Jordan Larsson
FRANSA
Euro 2020 kadrosu 18 Mayıs'ta açıklandı. Karim Benzema, altı yıl sonra yeniden takımda yer aldı.
Kaleci: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan
Savunma: Lucas Digne, Leo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Kounde, Clement Lenglet, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Kurt Zouma
Orta saha: N'Golo Kante, Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso
Hücum: Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Marcus Thuram
ALMANYA
Almanya Milli Takımı ile son turnuvasına katılacak olan Joachim Löw, 19 Mayıs'ta kadroyu açıkladı.
Kaleciler: Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp
Savunma: Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Gunter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rudiger, Niklas Sule
Orta saha: Emre Can, Leon Goretzka, Ilkay Gündoğan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Florian Neuhaus
Hücum: Serge Gnabry, Thomas Muller, Jamal Musiala, Timo Werner, Leroy Sane, Kevin Holland
MACARİSTAN
6 Mayıs'ta 30 kişilik bir kadro açıklandı.
Kaleciler: Peter Gulacsi, Adam Bogdan, Denes Dibusz, Balazs Toth
Savunma: Gergo Lovrencsics, Adam Lang, Attila Fiola, Willi Orban, Attila Szalai, Szilveszter Hangya, Endre Botka, Akos Kecskes, Bendeguz Bolla, Csaba Spandler
Orta saha: Adam Nagy, Laszlo Kleinheisler, Filip Holender, David Siger, Dominik Szoboszlai, Loic Nego, Daniel Gazdag, Andras Schafer, Tamas Cseri
Hücum: Adam Szalai, Nemanja Nikolic, Roland Sallai, Roland Varga, Kevin Varga, Janos Hahn, Szabolcs Schon
PORTEKİZ
Portekiz, 20 Mayıs'ta kadrosunu açıkladı.
Kaleciler: Anthony Lopes, Rui Patrício, Rui Silva
Savunma: Joao Cancelo, Nelson Semedo, Jose Fonte, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro
Orta saha: Danilo Pereira, Joao Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Renato Sanches, Sergio Oliveira, William Carvalho
Hücum: Pedro Goncalves, Andre Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Goncalo Guedes, Joao Felix, Rafa Silva
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