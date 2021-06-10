EURO 2020'deki tüm ülkelerin kadroları

Geçen sene pandemi nedeniyle oynanamayan Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor.

Tüm takımların hedefi elbette şampiyonluk ancak bazı takımlar güçlü kadrolarıyla turnavanın favorileri arasında.

Şampiyonaya katılacak olan A Milli Takımımız da oynadığı futbolla göz dolduruyor.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ülkelerin hemen hemen tamamı kadrolarını açıkladı. İşte o kadrolar...

TÜRKİYE

Teknik Direktör Şenol Güneş, 1 Haziran'da Euro 2020'de yer alacak 26 kişilik kadroyu açıkladı.

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Mert Günok, Altay Bayındır

Savunma: Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Merih Demiral, Umut Meraş, Ozan Kabak, Mert Müldür, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu

Hücum: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu

İTALYA

Roberto Mancini kesin kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Salvatore Sirigu

Savunma: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi

Orta saha: Nicolo Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Marco Verratti

Hücum: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Matteo Politano.

İSVİÇRE

Kırmızı-beyazlıların kadrosu 19 Mayıs'ta açıklandı.

Kaleciler: Yann Sommer, Jonas Omlin, Yvon Mvogo, Gregor Kobel

Savunma: Fabian Schar, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Jordan Lotomba, Becir Omeragic, Silvan Widmer, Loris Benito, Kevin Mbabu, Eray Comert

Orta saha: Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Steven Zuber, Denis Zakaria, Remo Freuler, Edimilson Fernandes, Djibril Sow

Hücum: Haris Seferovic, Admir Mehmedi, Breel Embolo, Mario Gavranovic, Ruben Vargas, Christian Fassnacht, Dan Ndoye, Andy Zeqiri.

GALLER

Galler Milli Takımı'nın Euro 2020'de mücadele edecek kadrosu açıklandı.

Kaleciler: Wayne Hennessey, Danny Ward, Adam Davies

Savunma: Chris Gunter, Ben Davies, Connor Roberts, Ethan Ampadu, Chris Mepham, Joe Rodon, James Lawrence, Neco Williams, Rhys Norrington-Davies, Ben Cabango

Orta saha: Aaron Ramsey, Joe Allen, Jonny Williams, Harry Wilson, Daniel James, David Brooks, Joe Morrell, Matt Smith, Dylan Levitt, Rubin Colwill

Hücum: Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts

BELÇİKA

Teknik Direktör Roberto Martinez, kadroyu 17 Mayıs'ta açıkladı.

Kaleciler: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels

Savunma: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne

Orta saha: Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Hans Vanaken

Hücum: Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Jeremy Doku, Leandro Trossard

DANİMARKA

49 yaşındaki genç teknik direktör Kasper Hjulmand'ın genç ve dinamik kadrosunda tanıdık isimler de yer aldı.

Kaleciler: Kasper Schmeichel, Frederik Ronnow, Jonas Lossl.

Savunma: Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Joakim Maehle, Jens Stryger Larsen, Joachim Andersen, Daniel Wass, Mathias Zanka, Nicolai Boilesen.

Orta saha: Christian Eriksen, Thomas Delaney, Pierre Emile Hojbjerg, Christian Norgaard, Mathias Jensen, Anders Christiansen.

Hücum: Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen, Jonas Wind, Kasper Dolberg, Andreas Cornelius , Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard, Robert Skov.

FİNLANDİYA

Aday kadro 19 Mayıs'ta açıklandı. Kesin kadronun 1 Haziran'da belli olması bekleniyor.

Kaleciler: Lukas Hradecky, Jesse Joronen, Anssi, Jaakkola

Savunma: Thomas Lam, Paulus Arajuuri, Jere Uronen, Juhani Ojala, Sauli Vaisanen, Nikolai Alho, Daniel O'Shaughnessy, Niko Hamalainen, Leo Vaisanen, Robert Ivanov

Orta saha: Jasin Assehnoun, Onni Valakari, Pyry Soiri, Fredrik Jensen, Joni Kauko, Glen Kamara, Rasmus Schuller, Tim Sparv

Hücum: Teemu Pukki, Lassi Lappalainen, Marcus Forss, Joel Pohjanpalo

RUSYA

Rusya 11 Mayıs'ta 30 kişilik hazırlık kadrosunu açıkladı. Sayı ilerleyen günlerde 26'ya düşürülecek.

Kaleciler: Anton Shunin, Andrey Lunyov, Yury Dyupin, Matvei Safonov

Savunma: Yuri Zhirkov, Fyodor Kudryashov, Georgi Dzhikiya, Mario Fernandes, Andrei Semyonov, Vyacheslav Karavayev, Igor Diveyev, Roman Yevgenyev, Ilya Samoshnikov

Orta saha: Aleksandr Golovin, Aleksei Ionov, Roman Zobnin, Daler Kuzyayev, Aleksei Miranchuk, Denis Cheryshev, Magomed Ozdoyev, Andrei Mostovoy, Dmitri Barinov, Daniil Fomin, Rifat Zhemaletdinov, Maksim Mukhin, Denis Makarov, Arsen Zakharyan

Hücum: Artem Dzyuba, Anton Zabolotny, Aleksandr Sobolev

AVUSTURYA

Euro 2020'de mücadele edecek kesin kadro açıklandı.

Kaleciler: Daniel Bachmann, Pavao Pervan, Alexander Schlager

Savunma: David Alaba, Aleksandar Dragovic, Marco Friedl, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Christopher Trimmel, Andreas Ulmer

Orta saha: Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Louis Schaub, Xaver Schlager, Alessandro Schopf

Hücum: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic, Karim Onisiwo

HOLLANDA

Hollanda'nın turnuvaya gidecek 26 kişilik kadrosu, ilk açıklananlardan oldu.

Kaleci: Maarten Stekelenburg (Ajax), Marco Bizot (Alkmaar), Tim Krul (Norwich City)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Juventus), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Jurrien Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (PSV), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Wout Weghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskova), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord).

KUZEY MAKEDONYA

Aday kadro açıklandı. Turnuva yaklaştıkça sayı azaltılacak.

Kaleciler: Stole Dimitrievski, Damjan Siskovski, Riste Jankov

Savunma: Stefan Ristovski, Visar Musliu, Egzon Bejtulai, Kire Ristevski, Gjoko Zajkov, Darko Velkovski, Ezdzan Alioski

Orta saha: Arijan Ademi, Enis Bardhi, Stefan Spirovski, Boban Nikolov, Tihomir Kostadinov, Ferhan Hasani, Eljif Elmas, Daniel Avramovski, Darko Curlinov, Marjan Radeski

Hücum: Goran Pandev, Aleksandar Trajkovski, Ivan Trickovski, Vlatko Stojanovski, Krste Velkovski, Milan Ristovski

UKRAYNA

30 Mayıs'ta 35 kişilik bir kadro açıklandı.

Kaleciler: Andriy Pyatov, Andriy Lunin, Heorhiy Bushchan, Anatoliy Trubin

Savunma: Mykola Matviyenko, Oleksandr Karavayev, Serhiy Kryvtsov, Eduard Sobol, Vitaliy Mykolenko, Bohdan Mykhaylichenko, Illya Zabarnyi, Oleksandr Tymchyk, Viktor Korniyenko, Denys Popov, Oleksandr Syrota

Orta sahalar: Andriy Yarmolenko, Yevhen Konoplyanka, Taras Stepanenko, Oleksandr Zinchenko, Ruslan Malinovskyi, Serhiy Sydorchuk, Viktor Kovalenko, Viktor Tsyhankov, Marlos, Yevhenii Makarenko, Mykola Shaparenko, Vitaliy Buyevalskyi, Oleksandrenko, Mykola Shaparenko, Vitaliy Buyevalskyi, Oleksandr Zubelykov Lyednyev, Heorhiy Sudakov

Hücum: Roman Yaremchuk, Artem Besyedin, Artem Dovbyk

HIRVATİSTAN

Euro 2020'de mücadele edecek olan kadro 17 Mayıs'ta açıklandı.

Kaleciler: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Simon Sluga

Savunma: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Domagoj Bradaric, Mile Skoric, Josko Gvardiol

Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec

Hücum: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir

ÇEKYA

Euro 2020'de Çekya formasını giyecek kadro açıklandı.

Kaleciler: Tomas Vaclik, Jiri Pavlenka, Ales Mandous

Savunma: Vladimir Coufal, Pavel Kaderabek, Ondrej Celustka, Tomas Kalas, David Zima, Jan Boril, Ales Mateju , Jakub Brabec

Orta saha: Lukas Masopust, Vladimir Darida, Tomas Soucek, Antonin Barak, Alex Kral, Tomas Holes, Petr Sevcik, Jakub Jankto, Adam Hlozek, Jakub Pesek, Michal Sadilek

Hücum: Patrik Schick, Michael Krmencik, Matej Vydra, Tomas Pekhart

İNGİLTERE

Kaleciler: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton).

Savunma: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers) ), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton).

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United).

Hücum: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) , Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City).

İSKOÇYA

Teknik Direktör Steve Clarke, 19 Mayıs'ya kadroyu açıkladı.

Kaleciler: Craig Gordon, David Marshall, Jon McLaughlin

Savunma: Nathan Patterson, Stephen O'Donnell, Andy Robertson, Kieran Tierney, Greg Taylor, Liam Cooper, Grant Hanley, Declan Gallagher, Scott McKenna, Jack Hendry

Orta saha: Billy Gilmour, Callum McGregor, Scott McTominay, Stuart Armstrong, John McGinn, John Fleck, David Turnbull

Hücum: Che Adams, James Forrest, Ryan Christie, Ryan Fraser, Lyndon Dykes, Kevin Nisbet

POLONYA

26 kişilik kadro açıklandı.

Kaleciler: Lukasz Fabianski, Wojciech Szczesny, Lukasz Skorupski

Savunma: Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski, Pawel Dawidowicz, Kamil Glik, Michal Helik, Tomasz Kedziora, Kamil Piatkowski, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus

Orta saha: Przemysław Frankowski, Kamil Jozwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozlowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemyslaw Placheta, Piotr Zielinski

Hücum: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Swiderski, Jakub Swierczok

SLOVAKYA

Geçici kadro açıklandı ancak nihai kadro 1 Haziran'da belirlenecek.

Kaleciler: Martin Dubravka, Marek Rodak, Dusan Kuciak

Savunma: Peter Pekarik, Lubomir Satka, Denis Vavro, Milan Skriniar, Tomas Hubocan, Jakub Holubek

Orta saha: Marek Hamsik, Stanislav Lobotka, Patrik Hrosovsky, Juraj Kucka, Ondrej Duda, Robert Mak, Vladimir Weiss, Laszlo Benes, Lukas Haraslin, Tomas Suslov, Matus Bero, Erik Jirka

Hücum: Michal Duris, Robert Bozenik, David Strelec

İSPANYA

Luis Enrique, 24 Mayıs Pazartesi günü 24 oyunculu bir İspanya Euro 2020 kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: David de Gea, Robert Sanchez, Unai Simon

Savunma: Aymeric Laporte, Jose Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta

Orta saha: Marcos Llorente, Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabian

Hücum: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Gerard Moreno, Alvaro Morata, Ferran Torres, Adama Traore, Pablo Sarabia

İSVEÇ

İsveç'in geçici kadrosu açıklandı ve Zlatan İbrahimoviç, sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

Kaleciler: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen

Savunma: Emil Krafth, Victor Lindelof, Marcus Danielson, Martin Olsson, Ludwig Augustinsson, Pontus Jansson, Filip Helander, Mikael Lustig, Andreas Granqvist

Orta saha: Emil Forsberg, Ken Sema, Viktor Claesson, Dejan Kulusevski, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Jens-Lys Cajuste, Mattias Svanberg, Gustav Svensson

Hücum: Marcus Berg, Alexander Isak, Robin Quaison, Jordan Larsson

FRANSA

Euro 2020 kadrosu 18 Mayıs'ta açıklandı. Karim Benzema, altı yıl sonra yeniden takımda yer aldı.

Kaleci: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan

Savunma: Lucas Digne, Leo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Kounde, Clement Lenglet, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Kurt Zouma

Orta saha: N'Golo Kante, Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso

Hücum: Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Marcus Thuram

ALMANYA

Almanya Milli Takımı ile son turnuvasına katılacak olan Joachim Löw, 19 Mayıs'ta kadroyu açıkladı.

Kaleciler: Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp

Savunma: Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Gunter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rudiger, Niklas Sule

Orta saha: Emre Can, Leon Goretzka, Ilkay Gündoğan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Florian Neuhaus

Hücum: Serge Gnabry, Thomas Muller, Jamal Musiala, Timo Werner, Leroy Sane, Kevin Holland

MACARİSTAN

6 Mayıs'ta 30 kişilik bir kadro açıklandı.

Kaleciler: Peter Gulacsi, Adam Bogdan, Denes Dibusz, Balazs Toth

Savunma: Gergo Lovrencsics, Adam Lang, Attila Fiola, Willi Orban, Attila Szalai, Szilveszter Hangya, Endre Botka, Akos Kecskes, Bendeguz Bolla, Csaba Spandler

Orta saha: Adam Nagy, Laszlo Kleinheisler, Filip Holender, David Siger, Dominik Szoboszlai, Loic Nego, Daniel Gazdag, Andras Schafer, Tamas Cseri

Hücum: Adam Szalai, Nemanja Nikolic, Roland Sallai, Roland Varga, Kevin Varga, Janos Hahn, Szabolcs Schon

PORTEKİZ

Portekiz, 20 Mayıs'ta kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Anthony Lopes, Rui Patrício, Rui Silva

Savunma: Joao Cancelo, Nelson Semedo, Jose Fonte, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro

Orta saha: Danilo Pereira, Joao Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Renato Sanches, Sergio Oliveira, William Carvalho

Hücum: Pedro Goncalves, Andre Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Goncalo Guedes, Joao Felix, Rafa Silva