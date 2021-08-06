Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti!

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gönderilecekler listesinin zirvesinde yer alan Radamel Falcao, kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

FALCAO KARİYERİNE ABD'DE DEVAM EDECEK

Fotomaç'ın İspanyol Todofichajes'ten aktardığı habere göre, Radamel Falcao için Inter Miami transfer teklifinde bulundu ve yıldız futbol ABD ekibine katılmayı kabul etti. Sarı-kırmızılıların ayrılığı kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.