Falcao kararını açıkladı! Ayrılacak mı?

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Radamel Falcao takıma döndü. Tedavisi tamamlanan ve antrenmanlara başlayan Kolombiyalı golcü şans verilmesi halinde Trabzonspor maçında da forma giyebilecek.

Zaman zaman adı transfer iddialarına karışan Radamel Falcao'nun ismi özellikle David Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü Inter Miami ile anılıyordu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sezon başında Inter Miami'nin teklifini geri çeviren yıldız futbolcu şu an için takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen deneyimli golcü sezon sonunda ABD'den gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'nun takımdaki geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Devre arasında kalacak mı, bir şey diyemem. Her şey olabilir'' şeklinde konuşmuştu.

Galatasaray ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki yıldız golcü bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.