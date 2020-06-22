Falcao'nun durumu belli oldu!

Gaziantep FK karşısında mücadeleye devam edemeyen Falcao'nun tendonunda sinir sıkışması meydana geldi.



TRT Spor'un haberine göre; Falcao'nun Başakşehir maçında az da olsa süre alması bekleniyor.



Gaziantep karşısında ilk golü kaydeden Kolombiyalı yıldız, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.