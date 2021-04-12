Falcao'nun son hali!

Galatasaray'da sakatlık ve ceza kabusu bitmiyor. Dün yapılan antrenmanda genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun yüzünde kırıkların olduğu açıklanmıştı. Bugün ameliyat olan Falcao'ya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi.

1-2 GÜNE TABURCU OLUYOR

Hastanede müşahade altında olan Falcao'nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Falcao'nun eşi Lorelei Taron, hastaneden bir fotoğraf paylaşarak, "Tanrı her zaman iyidir. Asla pes etme" ifadelerine yer verdi. Falcao bu sezon ligde çıktığı 14 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.