Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı
Süper Lig'in 5. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
27. dakikada soldan gelen Salibur'un yerden pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ndiaye, müsait durumda şutunu çekti ama kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
41. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında 6 pas içindeki Ndiaye'nin kafa vuruşu sonucunda, top üstten dışarı çıktı.
43. dakikada sağdan rakibini çalımlayıp içeri giren Ndao, kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
45 +1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sobiech soldan Balkovec'in ortasında müsait durumda meşin yuvarlağa kafayı vurdu ve top kalecinin solundan direğe çarpıp içeri girdi: 1-0
47. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta Aytaç Kara kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla gönderdi: 1-1
58. dakikada Koomson'un sağdan yerden attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, dışarı çıktı.
84. dakikada hızlı atağa çıkan Karagümrük'te Ndao sağdan sürdüğü topu müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Meşin yuvarlak, Mevlüt'ün yaklaşık 2 metreden vuruşunda üstten dışarı gitti.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
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