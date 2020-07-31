Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi!

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Adana Demirspor'u penaltılarda 6-5 yenen Fatih Karagümrük, Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

İLK 11'LER:

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Tarık, Mitroviç, Rassoul, M.Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Erkan, Volkan, M.Akyüz

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Ramazan, Barış, Fatih, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Darri'nin pasında ceza yayı yakınından kaleyi karşıdan gören noktadan Attamah'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.

29. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında altı pas yakınında sol taraftan Volkan Şen, müsait pozisyonda topu dışarı attı.

36. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek'in ceza sahası içine pasında, Sobiech'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt topu son anda kornere çeldi.

40. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alparslan Erdem'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Çağrı Ortakaya'nın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-1.

45 2. dakikada Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un sağdan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta Erkan Zengin'in kafa vuruşunda, top auta gitti.