Fatih Terim, 5 ismi kampa davet etmedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon hazırlıklarında Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Birhan Vatansever, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın yer almasını istemedi.
SPOR 04.08.2020, 10:21
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi 5 oyuncuyu kadroda istemediğini yönetime bildirdi.
Fatih Terim, gelecek Pazartesi günü başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında; Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Birhan Vatansever, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın yer almasını istemedi.
"KENDİNİZE KULÜP BULUN"
Kulüpten bu oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi.
RYAN DONK KAMPA
Bu hafta içinde sözleşmesi uzatılması beklenen Ryan Donk'un ise kampta yer alacağı öğrenildi.
DIAGNE VE DİĞERLERİ
Terim'in ayrıca; Mbaye Diagne, Jesse Sekidika, Martin Linnes ve Marcelo Saracchi'yle ilgili ise kamp sırasında son kararını vereceği gelen bilgiler arasında....
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