Fatih Terim, Ankaragücülü yöneticiyle tartıştı!
Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.
SPOR 03.03.2021, 21:15
Ankaragücü - Galatasaray mücadelesinin ikinci yarısı özellikle Mustafa Muhammed'in direkt kırmızı kartla oyundan atıldığı dakikadan sonra gergin geçti. Fatih Terim, protokol tribünündeki Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı! Terim yardımcılarıyla beraber protokol tribününe dönerek yöneticilerle sözlü şekilde tartıştı.
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