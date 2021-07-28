Fatih Terim çıldırdı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle oynanacak maç öncesi açıklamalar yaptı. Basın toplantısına katılan bir gazetecinin telefonla görüşme yapmasına sinirlenen tecrübeli hoca sert bir üslupla, "Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!" diyerek gazeteciyi azarladı.
SPOR 28.07.2021, 10:01
Galatasaray, 28 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'yle karşılaşacak.
Mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'i telefonla konuşan bir gazeteci sinirlendirdi.
"ARKADAŞIM ŞU TELEFONU KAPATIR MISIN LÜTFEN!"
Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteciyi, "Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!" sözleriyle uyaran Fatih Terim'in sinirli görüntüsü dikkat çekti.
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