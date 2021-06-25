Fatih Terim'den beklenmedik Diagne kararı!
Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim, sürpriz bir karar vererek Mbaye Diagne'nin takıma geri dönmesini istedi. Deneyimli hoca, West Bromwich Albion tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayan Senegalli golcüyü sezon başı kampında değerlendirecek. Öte yandan Terim, Radamel Falcao'yu takımda istemediğini yönetime iletti.
SPOR 25.06.2021, 17:23
Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynanacak PSV karşılaşması öncesi kadroyu tamamlamak için kolları sıvadı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer görüşmeleri yapılırken sürpriz bir futbolcunun takımda kalması istendi.
FATİH TERİM, DIAGNE'Yİ YENİDEN DEĞERLENDİRECEK
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Mbaye Diagne için, "Geri dönsün" kararı verildi. İngiliz ekibi West Bromwich Albion tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayan Senegalli forvetinin takıma geri döneceği ve teknik patron Fatih Terim'in bu futbolcuyu değerlendirmeyi düşüneceği belirtildi.
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