Fatih Terim'e özendi ama olmadı!

Türkiye'nin gündeminde Şenol Güneş var. Deneyimli teknik adam, İtalya ve Galler maçının yitirilmesi, gol dahi atılamaması dolayısıyla büyük eleştiri topluyor. Güneş'le ilgili saha içi ve saha dışındaki tüm detaylar şu anda futbolseverlerin dikkatini çekmiş durumda. Galler maçında kendisine doğru gelen topu artistik bir şekilde durdurmak isteyince ıska yapan Güneş, sosyal medyanın diline düştü, Terim'le kıyaslandı.

"TERİM FARKLI OLURDU"

Sosyal medyada karşılaşmanın ardından Fatih Terim hakkında binlerce Tweet atıldı. Terim'in bu turnuvada Milli Takım'ın başında daha başarılı sonuçlar alabileceğini iddia edilerin sayısı oldukça fazlaydı. Güneş'in ıska, Terim'in akrep vuruşu yapması da kıyaslamanın mizah tarafı oldu.