Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası yönetimi hedef alan demeçleri sonrası toplantı kararı aldı.

TARAFTARA MESAJ

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim katıldı.

Toplantı sonrasında Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Terim, "Her şey yolunda" diyerek taraftarın yüreğine su serpti.

Tecrübeli hocanın toplantıda istifa edeceği iddia ediliyordu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: HİÇBİR PROBLEM YOK

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise NTV'ye yaptığı açıklamada, "Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Resmi internet sitesinden de bir açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır.

Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.