Fatih Terim, Yedlin'e ateş püskürdü: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
Galatasaray sezon öncesi ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Maç esnasında teknik direktör Fatih Terim'in DeAndre Yedlin'e söylediği sözler ise dikkat çekti. Deneyimli hoca, ABD'li futbolcuya, "DeAndre, yüz kere söyledim size. Taç atışını merkeze yollamayın. Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize" ifadelerini kullandı.
SPOR 28.06.2021, 17:05 28.06.2021, 17:06
Galatasaray sezonu Dinamo Bükreş maçıyla açtı. Rumen ekibini, yeni transfer Aytaç Kara'nın 2 golüyle mağlup eden sarı-kırmızılılarda, maç esnasında Fatih Terim'in ekranlara yansıyan sesi olay oldu.
"YÜZ KERE SÖYLEDİM SİZE"
ABD'li futbolcu kendi yarı sahasının sağ tarafından taç kullanırken topu merkeze doğru yollayınca hocasının tepkisini çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "DeAndre, yüz kere söyledim size. Taç atışını merkeze yollamayın. Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize" ifadelerini kullandı.
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