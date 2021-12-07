Fatih Terim yürekleri ağza getirdi!
Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı
SPOR 07.12.2021, 17:51
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bel fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisine hemen başlanan deneyimli hocanın ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bel fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan deneyimli hocanın durumunun iyi olduğu ifade edildi.
ANTRENMANA KATILMADI
Hastaneye kaldırılan hocanın sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler sonrası tedirginlik yaşandı. Terim'in durumunun iyi olduğu bilgisi yüreklere su serpti.
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