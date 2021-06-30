Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, golcü oyuncu Serdar Dursun transferinin ardından tecrübeli savunmacı Steven Caulker'ı da kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp sağlık kontrollerinin ardından İngiliz futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

"YAPILACAK SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAKTIR"

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.