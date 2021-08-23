Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti. Ligin ilk haftasında deplasmanda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle 1-0 yenen Fenerebahçe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin gollerini 89. dakikada Zajc 90+2. dakikada Valencia attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki puanını 6 yaptı. Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR: 2-0

GOL: 89' Zajc 90+2 Valencia (Fenerbahçe)