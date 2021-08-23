Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan müsabakada Fenerbahçe son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

SPOR 23.08.2021, 02:48
Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0

Süper Lig'in 2. haftasında FenerbahçeAntalyaspor'u konuk etti. Ligin ilk haftasında deplasmanda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle 1-0 yenen Fenerebahçe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin gollerini 89. dakikada Zajc 90+2. dakikada Valencia attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki puanını 6 yaptı. Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR: 2-0

  GOL: 89' Zajc 90+2 Valencia (Fenerbahçe)

#Fenerbahçe #Antalyaspor #Süper Lig #Kadıköy #Mesut Özil #Zajc #Valencia
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