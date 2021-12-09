Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda edemedi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile evinde 1-1 berabere kaldı.
1'Maç başladı
3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borre'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.
10. dakikada sol taraftan Kostic'in içeri çevirdiği topa arka direkte Kamada'nın gelişine vuruşunu kaleci Berke kurtardı.
29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borre'nin pasında penaltı noktası yakınlarında Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
42. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can'ın yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45'İlk yarı sona erdi
46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
49' Sağ kanattan Fenerbahçe kalesine gönderilen uzun topu Berke kalesini terk ederek uzaklaştırdı.
52' Karşılaşma orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.
54' Chandler, Zajc'a yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Timothy Chandler
56' Zajc, topu sol kanattan içeri kesti. Ön direkte topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
57' Kostic'in ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
59' Ndicka, Pelkas'a ceza sahası sol çizgisinde yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Evan
60' Borre yerini Paciencia'ya bıraktı.Rafael Borré - Gonçalo Paciência
87' Kamada'nın pasında ceza sahasının solundan kaleyi yoklayan Kostic'in pasında top savunmadan döndü.
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İLK 11'LER!
FENERBAHÇE: Berke, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Attila Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Jose Sosa, Novak, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Berisha.
EİNTRACHT FRANKFURT: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.
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