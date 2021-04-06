Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Milli takımdaki pozitif vakaların ardından bir haber de Fenerbahçe'den geldi. Başkan Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Fenerbahçe Spor Kulübü, haberi Twitter hesabından duyurdu.
DERBİYLE VAKALAR ARTTI
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan açıklamada, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Derbi sonrasında yapılan testler sonucunda ise ilk önce 3 futbolcuda vaka tespit edilmiş, ardından bir futbolcu daha koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüse yakalanan 5 futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı.
NAZIM VE CISSE DE POZİTİF
Toplamda ise 5 futbolcu, 1 teknik kadro ve 1 idari personeli olmak üzere 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Futbolcular Nazım Sangare ve Papiss Cisse de koronavirüs sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kaldı.
TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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