Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

DERBİYLE VAKALAR ARTTI

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan açıklamada, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Derbi sonrasında yapılan testler sonucunda ise ilk önce 3 futbolcuda vaka tespit edilmiş, ardından bir futbolcu daha koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüse yakalanan 5 futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı.

NAZIM VE CISSE DE POZİTİF

Toplamda ise 5 futbolcu, 1 teknik kadro ve 1 idari personeli olmak üzere 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Futbolcular Nazım Sangare ve Papiss Cisse de koronavirüs sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kaldı.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.