Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'i resmen duyurdu!

Fenerbahçe, daha önce sezon sonu için anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki futbolcu Bright Osayi-Samuel'in devre arasında sar-lacivertlilere katılması için Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardı.



Fenerbahçe, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardı.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.