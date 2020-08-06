Fenerbahçe, Caner Erkin'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'i renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor. Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."



Caner Erkin: Çocukluk aşkıma döndüm!



Fenerbahçe'ye imza atan Caner Erkin, "Camiama en sevdiğim yere çocukluk aşkıma döndüm. Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordum Emre ağabey ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için. Bu değere en iyi şekilde karşılık vereceğim. Çok büyük camiayız. Biz Fenerbahçeyiz. Her şeyin üstesinden geliriz. Birlik olalım. Hep beraber olalım. Çok büyüğüz, daha da büyüyelim" ifadelerinde bulundu.











