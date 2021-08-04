Fenerbahçe, Caner Erkin'in yerini hemen doldurdu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yeni sezon öncesi çalışmalarda verim alamadığı ve sistemine uymayan futbolcuların biletini kesmeye devam ediyor. Portekizli teknik adam son olarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bıraktı.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI AN MESELESİ

Sarı-lacivertliler, Caner'in ayrılığı sonrası sol bek mevikisinde doğacak açığı Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile kapatacak. Sabah'ın haberine göre; Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasının ardından 19 yaşındaki sol bek ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.