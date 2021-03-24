Fenerbahçe'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun sonucu daha pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.