Fenerbahçe'de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, tam 11 ismin biletini kesti! Portekizli hoca yeni transferlerden Steven Caulker'ı da takımdan gönderip yerine Güney Koreli ismin alınmasını istedi.

Dinamo Kiev ile dün oynanan hazırlık maçı öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşandı. Caner Erkin ve Sinan Gümüş, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kendilerine takım bulması istenen iki yıldız, çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek... Bu gelişme sarı-lacivertli kulüpte 2016 yılında yaşananları hatırlattı.

Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde Caner Erkin, Galatasaray derbisinin maç toplantısında ilk 11'de olmayacağını öğrenince Portekizli teknik adam ve bir yöneticiyle tartışmış, spor ahlakına aykırı ve seviyesizce davranış nedeniyle de kadro dışı bırakılmıştı.

ÇAĞTAY'DA İŞLEM TAMAM

Bu arada Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Çağtay Kurukalıp'la anlaştı. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki sol bek için Lacivert-Beyazlılara 50 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Öte yandan Çağtay, dün yayımladığı mesajla Kasımpaşa'ya veda etti.

BİR TAKIM GÖZDEN ÇIKARILDI

Diğer yandan Fenerbahçe'de son gelişmelerin ardından Vitor Pereira'nın takımda istemediği oyuncu sayısı 11'e yükseldi. İşte o isimler:

İsmail Yüksek

Oğuz Kağan Güçtekin

Mame Thiam

Kemal Ademi

Murat Sağlam

Sadık Çiftpınar

Emir Miray Köksal

Melih Bostan

Barış Alıcı

Caner Erkin

Sinan Gümüş

CAULKER DA TOPUN AĞZINDA

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın imzasından önce kadroya katılan Steven Caulker'ın da Caner ve Sinan'la aynı kaderi paylaşması bekleniyor.

Portekizli hocanın, topu hızlı kullanamadığı ve oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği İngiliz stoperin biletini kestiği gelen haberler arasında...

STOPERE KİM GELECEK

Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın savunmanın göbeğine hızlı bir stoper isteği sonrası, Güney Koreli Min-Jae Kim için temaslara başladı.

Porto'nun da talip olduğu 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Kim, Ocak 2019'da 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

Çin Ligi'nde 13 maçta forma giyen Min-Jae Kim, 1.90'lık boyuna rağmen, çabuk bir stoper olması ve tekniğinin düzgünlüğü ile dikkat çekiyor.