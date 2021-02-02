Fenerbahçe'de G.Saray öncesi sakatlık şoku!
Fenerbahçe'nin Hatayspor'a konuk olduğu maçta, Sarı-Lacivertli ekibin orta sahadaki kilit oyuncusu Luiz Gustavo sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
SPOR 02.02.2021, 17:56 02.02.2021, 18:19
Süper Lig'de lider Fenerbahçe, son haftaların flaş takımı Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında son dakikalara girilirken Sarı-Lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo sakatlandı.
İlk yarıyı tamamlayan Gustavo, maçın 2. yarısında yer almadı, yerine Samatta girdi.
Fenerbahçe hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Luiz Gustavo'nun sakatlığının ciddi olup olmadığı, derbiye yetişip yetişemeyeceği Sarı-Lacivertli taraftar tarafından da merak ediliyor. Brezilyalı futbolcunun durumunun kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
9°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Şubat 2021
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:28
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16