Fenerbahçe'de hüsran! 3.'lük şansı kalmadı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada penaltıdan Kone ile 44. dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını 27. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da sarı kart gören kaleci Samassa cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe, 50 puanla 7. sırada kaldı ve 3. olma şansını yitirdi. 4 maç sonra kazanan Sivasspor ise puanını 57 yaparak 3. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Fenerbahçe: 1 - Demir Grup Sivasspor: 2

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Ozan Tufan, Falette (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 62 Rodrigues), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Deniz Türüç (Dk. 88 Sayyadmanesh), Muric

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Claudemir (Dk. 36 Fatih Aksoy), Mert Hakan Yandaş (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 73 Hakan Arslan), Kone

Goller: Dk. 9 Kone (Penaltıdan), Dk. 44 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 27 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ozan Tufan, Dk. 13 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 69 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 17 Emre Kılınç, Dk. 76 Fatih Aksoy, Dk. 90+1 Samassa (Demir Grup Sivasspor)