Fenerbahçe'de Joachim Löw iddiası

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş, maçın son bölümlerine kadar skoru 1-0'da tuttu ancak Fenerbahçe, bitime dakikalar kala 1-1'i bulmayı başardı. Beşiktaş'ın golünü 48. dakikada Vida atarken, Fenerbahçe'nin sayısı ise 88. dakikada Ozan Tufan attı.

Sinan Engin, Beyaz TV'de derbiyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı;

' 'Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş camiasına söylüyorum. Karamsarlığa kapılmayın. Beşiktaş çok iyi ve güçlü bir takım. En fazla 6 hafta sonra şampiyonluğunu ilan eder Beşiktaş. Sen şampiyon olacaksın Sergen Yalçın."

"EROL BULUT'UN İSTİFASI İSTENECEKTİ"

Derbi beraberliğine üzülmedim. Beşiktaş'ın şampiyon olacağını biliyorum. Yoksa lig erken bitecekti. F. Bahçe dağılacaktı. Erol Bulut'nun istifası istenecekti"

"FENERBAHÇE LÖW İLE ANLAŞTI"

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erol Bulut ile yollarını ayıracağını ifade eden Sinan Engin, "Şu an gelen bilgiye göre Löw Fenerbahçe ile anlaşmış. Alman basınından haber geldi. Löw Fenerbahçe ile anlaştı" dedi.