Fenerbahçe'de Jose Sosa seferberliği

Fenerbahçe’nin oyun kurgusunda kilit isimlerden biri olan Jose Sosa’nın nihayet takımla çalışmalara başlaması sevinç yaratırken, yıldız oyuncunun Trabzon maçında forma giyebilmesi için titiz bir çalışma yürütüyor.

EN AZINDAN İKİNCİ YARIDA

Adale sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 3 maçında forma giyebilen Arjantinli, Süper Lig’de 5, Avrupa Ligi’nde ise 2 karşılaşmada oynayamadı.

Sosa’nın 17 Ekim Pazar günü Trabzon deplasmanında en azından ikinci yarıda forma giymesi hedefleniyor.