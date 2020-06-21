Fenerbahçe'de kabus devam ediyor!
Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.
Süper Lig'de 28. hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa'nın gollerini 55. dakikada Mame Thiam ve 90+3. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.
KASIMPAŞA'NIN PENALTISI, FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmanın 78. dakikasında Fırat Aydınus, Fenerbahçe aleyhine verdiği penaltı kararını, kenara gidip izledikten sonra iptal etti. Fenerbahçe'nin 88'de Mevlüt Erdinç ile attığı gol ise pozisyonun başlangıcında Miha Zajc'ın topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti. Fenerbahçe 43 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Kasımpaşa: 2 - Fenerbahçe: 0
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Quaresma (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 63 Pavelka), Thiam (Dk. 88 Ndongala), Koita (Dk. 77 Gohou)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Luiz Gustavo, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan (Dk. 64 Mehmet Ekici), Tolga Ciğerci (Dk. 90 Jailson), Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Mevlüt Erdinç), Rodrigues (Dk. 64 Zajc), Muric
Goller: Dk. 55 Thiam, Dk. 90+3 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 13 Meriah, Dk. 24 Tirpan, Dk. 73 Pavelka, Dk. 84 Gohou (Kasımpaşa)
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