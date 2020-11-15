Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin ameliyat edilecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan ve hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki file bekçisinin, yarın operasyon geçireceği belirtildi.