Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı

33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Mart ayında Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalmıştı.

Yeni sezon öncesi takımın başına geçen Jorge Jesus da yönetimin kararına uyarak tecrübeli oyuncuyu kadroya dahil etmedi.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, 2021'in ocak ayında Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Mesut Özil, sarı lacivertli formayla 37 maça çıktı, 9 kez fileleri sarstı, 3 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncunu İstanbul'da kalarak Medipol Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.