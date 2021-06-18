Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda takımı emanet edeceği adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek son durumu anlattı.

"KİMSE GELMEK İSTEMİYOR"

Koç'un toplantıda, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye'de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp, karar vereceğiz." dediği bildirildi.

RIDVAN DİLMEN "1 HAFTA İÇİNDE BELLİ OLUR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe ince eleyip sık dokumak istiyor" Rıdvan Dilmen, "Ali Bey'le bugün görüştüm. Teknik direktör adaylarını 3'e indirmiş. Muhtemelen 1 hafta içinde belli olur" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Ali Koç'un son açıklamasına göre Fenerbahçe taraftarı yeni teknik direktörü öğrenmek için biraz daha bekleyecek.

SEÇİMDEN SONRAYA KALDI

Ali Koç, 25-26 Haziran'daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak." ifadelerini kullandı.